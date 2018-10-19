Власенко: розгляд Венеціанською комісією тільки президентського законопроекту про адвокатуру буде некоректним

Власенко додав, що поінформував "Венеційську комісію" про те, що розгляд експертами тільки одного президентського законопроекту про адвокатуру буде некоректним.

Депутат Верховної Ради Сергій Власенко ("Батьківщина") поінформував керівництво Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) про наявність альтернативних президентському законопроектів про адвокатуру і адвокатську діяльність.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам. "Я зараз перебуваю у Венеційській комісії як представник Парламентської асамблеї Ради Європи. Хвилину тому я розмовляв з секретарем Венеційської комісії Томасом Маркером і він сказав мені, що комісії відомо про бажання української влади (Адміністрації Президента) направити законопроект про адвокатуру на їх розгляд, але офіційного запиту поки немає. Єдине, що я повідомив Маркеру про те, що є ще 2 альтернативні законопроекти про адвокатуру", - сказав депутат.

Власенко додав, що поінформував "Венеційську комісію" про те, що розгляд експертами тільки одного президентського законопроекту про адвокатуру буде некоректним.

Нагадаємо, Національна асоціація адвокатів заявляє, що процедура розробки, схвалення та внесення до парламенту законопроекту про адвокатуру та адвокатську діяльність, не відповідає рекомендаціям Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

У День юриста адвокати почали флешмоб проти законопроекту Порошенко про адвокатуру.