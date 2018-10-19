Наступного року мінімальна зарплатня поліцейських буде 9200 гривень - Яценюк

Процес реформи в поліції розпочатий, але далеко не завершений, підкреслив лідер НФ.

У п’ятницю, 19 жовтня, лідер партії "Народний фронт", Прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк взяв участь в урочистостях з нагоди складання присяги на вірність українському народові випускниками Академії патрульної поліції.

Сьогодні присягу склав 71 випускник. Це уже п’ятий випуск слухачів. Загалом за час існування Академія забезпечила первинну професійну підготовку 349 патрульних, передає прес-служба Народного фронту.

У заході взяли участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, заступник Державного секретаря США Кірстен Медісон, Голова Національної поліції України генерал поліції другого рангу Сергій Князєв, заступник Голови Національної поліції – керівник патрульної поліції Олександр Фацевич, начальник Департаменту патрульної поліції полковник поліції Євгеній Жуков, начальник Академії патрульної поліції підполковник поліції Вадим Лісничук.

Арсеній Яценюк згадав, що 2014 року в Україні був "повний хаос і безлад в системі правоохоронних органів": "У нас тоді не те що поліції – міліції навіть не було. Повний хаос і безлад в системі правоохоронних органів. Відсутність армії, корумпована правова система. Російська агентура в Службі безпеки України і розвідувальних органах. Відсутність держави як такої".

"Тоді перші кроки під керівництвом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, за допомогою наших справжніх партнерів - уряду Сполучених Штатів Америки, Канади, Європейського Союзу, - зробили можливим відкриття нової сторінки в історії України. Нової сторінки справжніх правоохоронців - від кого залежить безпека і спокій великої європейської української держави", - сказав він.

"Люди вам довіряють. Але за цю довіру кожному з вас треба боротися кожен день. Люди хочуть захисту. Люди хочуть впевненості у завтрашньому дні і безпечного сьогодні. І на ваших плечах лежить відповідальність за це", - наголосив Арсеній Яценюк.

Процес реформи в поліції розпочатий, але далеко не завершений, підкреслив він: "Вам кожен день треба боротися, боротися за свою репутацію і за безпеку української держави", - звернувся лідер "Народного фронту" до випускників Академії.

"Реформа поліції – це не тільки окрема ізольована реформа в системі Міністерства внутрішніх справ. Вам потрібні партнери і колеги. А це означає, що реформа Національної поліції повинна супроводжуватися прискореними темпами реформування Служби безпеки України, інших правоохоронних органів і судової системи в цілому. Адже для того, щоб ви реалізовували ваш обов’язок, треба, щоб суди правильно працювали і виконували закон, і щоб ваші колеги по правоохоронній системі протягували вам руку і служили так само, як і служите ви", - сказав він.

Арсеній Яценюк побажав новим патрульним "впевненості в завтра, внутрішніх сил, розуміння того, що від кожного з вас залежить доля українця, української сім'ї і української держави".

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що в проекті бюджету на 2019 рік мінімальна заробітна платня для поліції встановлена в розмірі 9200 гривень.

Арсеній Яценюк нагадав, що коли він став Прем'єр-міністром, мінімальна заробітна платня в тодішньої міліції була 1800 гривень: "Ми починали з 1800. Будемо мати 9200 - це мінімум. І треба рухатися вперед і по соціальному пакету, і по захисту кожного з вас, адже ви заслуговуєте на увагу держави", - звернувся він до випускників Академії патрульної поліції.

Арсеній Яценюк також взяв участь у церемонії вручення поліцейських жетонів новим патрульним.