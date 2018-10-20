Росія не повернеться в ПАРЄ у 2019 році - Ар'єв

Крім того, зауважив він, це малоймовірно, оскільки обмежувальні заходи щодо російської делегації не зняли.

У 2019 році російська делегація, ймовірно, не повернеться до роботи у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Про це заявив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв в інтерв’ю Радіо Свобода.

Так, за словами Ар’єва, єдина можливість відновити повноваження у ПАРЄ для Росії – це винести відповідне питання у січні. Однак, зауважив Ар’єв, наразі в проекті порядку денного його немає.

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"Якщо Росія не подається в січні, значить, її в 2019 році увесь рік немає. Коли ми побачили проект порядку денного на січень 2019 року, ця доповідь там не стоїть. У кращому випадку вона буде розглядатися у квітні, можливо, навіть улітку наступного року", – сказав Ар’єв.

Крім того, зауважив він, це малоймовірно, оскільки обмежувальні заходи щодо російської делегації не зняли.

"Потяг пішов. Росія чітко сказала, що вони не подаватимуться доти, доки асамблея не піде назустріч. У плані скасування можливостей запровадження санкцій проти національної делегації. Асамблея не пішла назустріч. Власне, що сталося: Росія сказала, що вона не подаватиме свою делегацію. І питання на січень уже не виноситься. Взагалі всі національні парламенти подають свої делегації лише раз на рік. І цей час – січень, початок чергової сесії ПАРЄ. В інший час можливе подання, лише якщо в парламенті були вибори. Тоді впродовж півроку після цього можна подати свою делегацію. Третього варіанту розвитку подій просто не існує", – додав Ар’єв.

Зазначимо, Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року припинила платити членські внески в Раду Європи.

Нині Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.