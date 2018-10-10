Головуюча Ради Європи підтримала висновок юристів про незаконність санкцій проти Росії у ПАРЄ

Пейчинович-Бурич утрималася від звинувачень на адресу Асамблеї, але зазначила, що ПАРЄ має враховувати висновок, підготовлений юридичним радником Ради Європи.

Віце-премє’р та голова МЗС Хорватії Марія Пейчинович-Бурич, яка невдовзі завершує піврічне головування у Комітеті міністрів Ради Європи, офіційно підтримала юридичні доводи про незаконність санкцій проти Росії, накладених у ПАРЄ.

Про це вона заявила на сесії ПАРЄ у Страсбурзі, повідомляє "Європейська правда".

Пейчинович-Бурич утрималася від звинувачень на адресу Асамблеї, але зазначила, що ПАРЄ має враховувати висновок, підготовлений юридичним радником Ради Європи Йоргом Полякевичем за спільним запитом генерального секретаря та головування КМРЄ.

Представниця Хорватії закликала ПАРЄ діяти, не виходячи за межі статутних повноважень. "Сподіваюся, цей юридичний аналіз, який був вам переданий, зможе внести юридично ясність (щодо повноважень Асамблеї)", - додала вона.

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Марія Пейчинович-Бурич закликала зберегти Росії у складі Ради Європи і залишити за РЄ статус пан’європейської організації. Водночас визнала, що Російська сторона не бере участь у роботі ПАРЄ з власної волі. "Російська федерація – це держава-учасник РЄ, але ця країна вирішила не брати участь у роботі одного з органів, а саме Парламентської асамблеї", - пояснила дипломатка.

Як відомо, у Парламентській асамблеї Ради Європи наразі немає голосів за внесення змін до правил, що можуть ускладнити процедуру збереження санкцій проти Росії.

В ПАРЄ розглядали зміни до правил і процедур, що можуть ускладнити процедуру збереження санкцій проти Росії. Зокрема, в ПАРЄ хочуть збільшити частку голосів з 50% до 2/3 у питанні оскарження повноважень національних делегацій, в тому числі в контексті продовження санкцій проти РФ.