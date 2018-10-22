Розвалити Росію за рік: журналіст назвав "тільки один спосіб" зупинити Путіна

Журналіст Айдер Муждабаєв вважає, що протистояти Росії можна тільки найжорстокішими економічними санкціями.

Тільки найжорсткіші санкції Заходу, спрямовані на розвал Росії, зможуть завадити планам Кремля щодо розміщення ядерної зброї в анексованому Криму.

Таку думку висловив журналіст Айдер Муждабаєв, передає «Обозреватель». За його словами, в інформації ЗМІ про розміщення на півострові ядерних боєголовок "зовсім нічого дивного немає".

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"Крим Росії зовсім не потрібен, ані люди, які там живуть, ані, в першу чергу, кримські татари, та й усі інші. Навіть прихильники "русского міра" їм там не потрібні. Крим їм потрібен як плацдарм, який виправдовує придуману легенду про "російський Крим", про святість і все ось це", — заявив Муждабаев.

На питання, чи можна завадити планам РФ на півострові, журналіст відповів: "У цей момент — ні".

"Протистояти Росії можна тільки одним способом — найжорстокішими економічними санкціями. І держава Російська Федерація у тому вигляді, в якому вона зараз існує, перестане існувати за рік, оскільки 80% бюджету Росії становлять надходження за продані нею енергоносії. Поки цього не сталося, Путін буде творити що завгодно, де завгодно і як завгодно", — підкреслив він.