"Мочить в сортирах-2": Путін шантажує та залякує Захід своєю зброєю – політолог

Політолог назвав сьогоднішні слова Путіна залякуванням Заходу.

Президент Російської Федерації Володимир Путін шантажує та залякує своєю зброєю Захід.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповів політолог Микола Давидюк.

"Це повернення в двохтисячні, про які не хотів говорити. Але його фрази… Аналогічна фраза останній раз звучала "мочить в сортирах". Це аналог цієї фрази, тільки вже більш досвідченого політика. Тобто він уже жаргон підбирає, ще щось. Але, за великим рахунком, це фрази одного лінійного ряду. Завдання було таке – поставте, щоб їх трошки залякав. Він шантажує своєю зброєю, він залякує своєю зброєю. Він останній час, чим гірше в економіці, чим порожніший холодильник, він все більше говорить про залякування Заходу. Це його стиль", - розповів політолог.

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Давидюк відзначив, що росіяни хотіли православну імперію.

"Я би хотів соціологію подивитися, як росіяни цю фразу побачили, чи є там ця радість, як після окупації Криму. Класно було ці шоу дивитися, коли був повний холодильник. Між рекламою бігали, з холодильника щось носили, дивилися – було дуже цікаво, весело і смачно, що найголовніше. А зараз вже і не цікаво, і не весело, бо не смачно. Вже немає чого", - повідомив він.

Давидюк зауважив, що в Росії вже не той достаток, який був раніше.

"Я не говорю про голод, в жодному разі. Але це не той достаток. Якщо раніше могли літати два рази в Єгипет, три рази в Єгипет, купували нову машину, холодильник брали в кредит – зараз цього вже немає. Ось та Росія, яку показували в телебаченні, де все прекрасно – немає її. Вона і тоді була гіперболізована, а зараз і половини того нема. І це проблема", - розповів він.