Пропускні пункти в зоні АТО будуть працювати до зменшення рівня небезпеки

14:17, 12 січня 2015
Політика
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Пропускні пункти в зоні АТО для переміщення людей і автомобілів на і з контрольованої українською владою території будуть працювати до зменшення рівня небезпеки.

Пропускные пункты в зоне АТО будут работать, пока не уменьшится уровень опасности / УНИАН

Про це повідомив спікер АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на питання журналістів. «До тих пір, поки буде небезпека, ці пункти будуть працювати», - сказав Андрій Лисенко.

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У той же час, він закликав громадян з розумінням поставитися до незручностей, які будуть виникати, оскільки безпека людей є першочерговим завданням для українських військових.

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