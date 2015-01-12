Пропускні пункти в зоні АТО будуть працювати до зменшення рівня небезпеки
14:17, 12 січня 2015Політика
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Пропускні пункти в зоні АТО для переміщення людей і автомобілів на і з контрольованої українською владою території будуть працювати до зменшення рівня небезпеки.
Пропускні пункти в зоні АТО будуть працювати, поки не зменшиться рівень небезпеки / УНІАН
Про це повідомив спікер АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на питання журналістів. «До тих пір, поки буде небезпека, ці пункти будуть працювати», - сказав Андрій Лисенко.
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У той же час, він закликав громадян з розумінням поставитися до незручностей, які будуть виникати, оскільки безпека людей є першочерговим завданням для українських військових.
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