За добу в зоні АТО поранені двоє українських військових, загиблих немає (карта АТО)

Впродовж доби в зоні АТО двоє українських військових отримали поранення, загиблих немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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«Незважаючи на щільність та інтенсивність обстрілів з боку терористів, загиблих серед українських воїнів немає, двоє отримали поранення», - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, впродовж минулої доби терористи 63 рази обстріляли позиції українських військових.