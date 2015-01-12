За добу в зоні АТО поранені двоє українських військових, загиблих немає (карта АТО)
13:36, 12 січня 2015Суспільство
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Бойовики продовжують інтенсивно обстрілювати сили АТО.
REUTERS
Впродовж доби в зоні АТО двоє українських військових отримали поранення, загиблих немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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«Незважаючи на щільність та інтенсивність обстрілів з боку терористів, загиблих серед українських воїнів немає, двоє отримали поранення», - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, впродовж минулої доби терористи 63 рази обстріляли позиції українських військових.
РНБО
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