У Порошенка відреагували на візит путінських "рибаків" до Києва

Представник Держприкордонслужби не стане брати участь у зустрічі Держрибагентства та делегації з РФ.

Представництво президента України в Криму візьме участь у зустрічі Держрибагентства та делегації з Росії по квотах на вилов риби в Азовському морі, яка пройде в Києві з 23 по 25 жовтня.

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Про це заявив представник президента Петра Порошенка в Криму Борис Бабін в Facebook. "Представництво Президента України в АРК бере участь у заході. Знову ж таки виключно з метою захисту державних інтересів. Нехай нам представники РФ пояснять кілька аспектів по Азову, по квотах, що йдуть на Крим з РФ, про мілітаризацію, про викрадених рибалок. А потім ми будемо діяти відповідно до повноважень", - написав він, коментуючи пост журналіста Андрія Клименка про те, що представник ДПСУ відмовився брати участь у зустрічі "з принципових мотивів", передає Главред.

У понеділок, 22 жовтня, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи, які будуть прийняті у відповідь на антиросійські санкції України.

У документі сказано, що таке рішення прийнято "у відповідь на недружні і такі, що суперечать міжнародному праву, дії України, пов'язані з введенням обмежувальних заходів стосовно громадян і юридичних осіб Російської Федерації", а також "з метою захисту національних інтересів".

Як повідомляв УНІАН, у вересні президент Петро Порошенко підписав указ про припинення Договору про дружбу, співробітництво і партнерство України і Росії.