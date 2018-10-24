Путін послабив увагу до України і визначився із новими жертвами у Європі – російський політик

У Росії починаються внутрішні дуже складні процеси і Кремль буде відвернений на їхнє рішення, вважає політик.

Росія почала активну пропагандистську кампанію в країнах Балтії (Естонія, Латвія і Литва), послабивши увагу до України.

Про це йдеться в блозі на сайті «Обозреватель» російського підприємця і політика Костянтина Борового, який зазначив, що "при Януковичі Путін намагався домогтися повного підпорядкування України", однак тепер "це вже не реалізовується".

Читайте такожПутін ввів санкції проти України

"У Росії починаються внутрішні дуже складні процеси. У певному сенсі Кремль буде відвернений на їхнє рішення. Скажімо так, це позитивний момент в ситуації, пов'язаної з Україною і зі збереженням її незалежності. Зараз дуже активізована пропагандистська кампанія в країнах Балтії. Це означає, що Україні щастить, на неї зараз звертають трохи менше уваги в Кремлі", - написав він.

При цьому, за словами Борового, Кремль однозначно буде робити серйозні зусилля для збереження України в зоні свого впливу.

"Він[вплив] ослаблений і ослаблений самим Кремлем", - підкреслив політик, додавши, що "побоюватися активних дій Росії необхідно постійно".