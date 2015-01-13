У Берліні завершилася зустріч у "нормандському форматі"

Про це у Twitter повідомив речник українського МЗС Євген Перебийніс, який опублікував спільну заяву міністрів для преси, передає ТСН.

У заяві йдеться про те, що міністри чотирьох країн закликають Тристоронню контактну групу зібратися найближчими днями, щоб досягти прогресу у повній імплементації Мінських домовленостей.

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Ці домовленості мають включати створення необхідних умов для ефективного припинення вогню, доставки гуманітарної допомоги постраждалим районам Донбасу та продовження обміну полоненими.

Лише після цих домовленостей стане можливою успішна зустріч в Астані керівників країн, що беруть участь у переговорах у "нормандському форматі".