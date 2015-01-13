Депутат Мосійчук потрапив у ДТП на Рівненщині

Про це сам нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вважаю за потрібне повідомити, що 10.01.2015 року автомобіль, на якому я пересувався по трасі Київ-Чоп, потрапив у аварію. Деякі ЗМІ, особливо російські та терористичні, вирішили зробити з цієї новини політику", – написав він.

"Офіційно заявляю: жодного струсу мозку в мене не було, я і водій перебуваємо в абсолютно нормальному стані. Знаходжусь вдома, працюю над документами", – наголосив Мосійчук.

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Депутат також зауважив, що через дві години на трасі, де він потрапив у аварію, в тому самому місці трапилася ще одна ДТП, унаслідок якої загинули дві людини, а дитина потрапила в реанімацію.

"Вимагаю від ДАІ Рівненської області негайно провести розслідування і знайти винного у тому, що частина траси в невідповідному стані, що спричинило на цьому відтинку 8 ДТП, у тому числі зі смертельними наслідками", – підсумував він.