Порошенко цього тижня внесе до ВР законопроекти щодо мобілізації та Нацгвардії - Пашинський

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, депутат від “Народного фронту” Сергій Пашинський зазначає, що цього тижня президент України Петро Порошенко вноситиме до ВР законопроекти щодо мобілізації та Національної гвардії.

Читайте такожСтало відомо, кого не торкнеться четверта хвиля мобілізації (інфографіка)

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пашинський сказав під час виступу в парламенті.

“Цього тижня президент України буде вносити надзвичайно важливі законопроекти про мобілізацію, про Нацгвардію. Я звертаюся до всього депутатського корпусу, що ми невідкладно повинні їх розглянути, прийняти та отримати інструмент для захисту нашої держави”, - сказав Пашинський.