Перший батальйон Національної гвардії склав присягу

Півтисячі гвардійців віком від 18 до 55 років екстерном за три тижні пройшли спеціальну військову підготовку. Вони вже тримаються, як досвідчені військові. Хоча ще кілька тижнів тому були хто менеджерами, хто масажистами, хто юристами, а хто будівельниками.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вояків поєднав Майдан і палке бажання боронити народ від небезпеки. Всі гвардійці переконані, що справді потрібні Україні.

"Вони займалися бойовою і спеціальною підготовкою, вони стріляли, займалися тактичною підготовкою. Ще три тижні тому їм було складно зрозуміти, що всі завдання, які вони будуть виконувати, вони будуть виконувати тільки разом", - розповів командуючий внутрішніми військами Степан Полторак.

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Присяга гвардійців майже не відрізнялася від звичайних армійських. Єдина відмінність – це згадка про тих, хто вже віддав життя за Україну.

"Пам'ятати наших побратимів з Небесної сотні. Вони віддали своє життя і зараз з небес дивляться на нас", - проголосив народний депутат Петро Порошенко на церемонії.

Бійці Нацгвардії запевняють, що такі слова та вірність Батьківщині для них – не пустий звук, а сенс життя.

"Дуже велика честь для мене – захищати неньку Україну", - сказав молодий Назар, котрий прибув на підготовку просто з Суворовського училища.

Родичі гвардійців, котрі спостерігали за присягою, не приховують, що пишаються своїми синами, чоловіками та братами. З понеділка гвардійці продовжать підготовку. А як нестимуть службу далі – ніхто ще достеменно не знає.