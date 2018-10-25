Кива закликав громадян бойкотувати нові тарифи

Лідер СПУ пропонує українцям не платити за газ за новими тарифами

Українці повинні оголосити бойкот державі і не платити за новими тарифами на газ, так як вони є непосильними і необгрунтованими, вважає глава Соціалістичної партії України Ілля Кива.

Про це повідомляє прес-служба СПУ на своєму офіційному сайті.

«Давайте ми оголосимо бойкот державі і не платитимемо за цими тарифами. Давайте всі разом: роми, українці, вірмени... неважливо, поставимо їх (владу - ред.) перед цим питанням, змусимо їх задуматися. Профспілка українського народу оголошує бойкот!», - заявив він в ефірі телеканалу Newsone.

Раніше глава СПУ закликав всі опозиційні політсили об'єднатися проти підвищення тарифів і повідомив про створення Всеукраїнської координаційної ради народного опору для захисту прав громадян.

Як повідомлялося, ціна на природний газ для населення і ТКЕ з 1 листопада зросте на 23,5%. Це питання є ключовим для відновлення фінансування з боку МВФ.