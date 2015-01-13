Гройсман поспілкувався з "кіборгами" з аеропорту і викликає до Ради Полторака та Муженка - депутат
15:48, 13 січня 2015Політика
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У Верховну Раду до 16.00 можуть викликати міністра оборони Степана Полторака та главу Генштабу Віктора Муженка.
Муженка та Полторака можуть викликати до Ради / Фото УНІАН
Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман поспілкувався з "кіборгами", які на даний момент знаходяться в Донецькому аеропорту.
Про це повідомив депутат Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook.
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"Мова, почута Володимиром Борисовичем була сповнена емоцій, фактів та ненормативної лексики. Але вона вразила і його та Олега Ляшка, який сидів поряд. Наскільки я розумію, на даний момент йде виклик на 16-00 у ВР Муженка та Полторака", - зазначив він.
Допис by Borislav Bereza.
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