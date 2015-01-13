Ситуацію в донецькому аеропорті стабілізували, кіборгів підтримала артилерія

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

Уночі бойовики обстріляли аеропорт з РСЗО "Град", а сьогодні вогонь вівся по новому терміналу з двох танків і важкої артилерії.

Внаслідок нічного обстрілу впала диспетчерська вишка.

Водночас комбат 5-го окремого батальйону «Правого сектора» на прізвисько «Чорний» в ефірі Громадського ТБ заявив, що їм віддано наказ спостерігати і поскаржився на неможливість вивезти поранених, повідомляє InfoResist.

За даними волонтера Тетяни Ричкової, двох поранених вже вивезли.