Ситуацію в донецькому аеропорті стабілізували, кіборгів підтримала артилерія
14:47, 13 січня 2015Політика
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Ситуація в донецькому аеропорті стабілізована.
В аеропорті знищено вишку / Facebook Юрій Йіжакевич
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.
Уночі бойовики обстріляли аеропорт з РСЗО "Град", а сьогодні вогонь вівся по новому терміналу з двох танків і важкої артилерії.
Внаслідок нічного обстрілу впала диспетчерська вишка.
Post by Прес-центр АТО.
Водночас комбат 5-го окремого батальйону «Правого сектора» на прізвисько «Чорний» в ефірі Громадського ТБ заявив, що їм віддано наказ спостерігати і поскаржився на неможливість вивезти поранених, повідомляє InfoResist.
За даними волонтера Тетяни Ричкової, двох поранених вже вивезли.
Post by Татьяна Рычкова.
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