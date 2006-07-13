Депутат БЮТ стріляв, захищаючи свій намет від “регіоналів”

Стрілянина відбулася цієї ночі у Маріїнському парку Києва біля Верховної Ради.

Як повідомляє “5 канал”, вогонь відкрив депутат від Блоку Юлії Тимошенко. Він вистрелив гумовою кулею у повітря, щоб захистити намет із символікою своєї політичної сили від депутата з Партії регіонів. Поранених немає. Проте постраждалим себе вважає депутат-“регіонал” Валерій БОНДИК.

Вночі біля наметів у парку біля Верховної Ради відбулась бійка між представниками БЮТ і Партії регіонів. Народний депутат від Партії регіонів В.БОНДИК атакував намети БЮТ, відзначає телеканал. Депутат районної ради Віктор ТАРАН відкрив вогонь у повітря.