Астролог розповів, що чекає на Україну після виборів президента

На думку астролога, буде подолана кланово-олігархічна система, що дозволить Україні розвиватися економічно.

Після виборів президента Україну чекає період серйозних змін.

Таку думку в інтерв'ю «Фактам» висловив міжнародний астролог вищої категорії, астрополіттехнолог Влад Росс.

"Звичайно, варто очікувати змін, тому що в григоріальный знак України увійшла така планета, як Уран, — каже Влад Росс. — Вплив Урану почався з травня 2018 року і триватиме сім років. Настає час великих переворотів і великих змін у нашій країні. Зокрема, буде подолана кланово-олігархічна система, що дозволить Україні розвиватися економічно. Тому вже зараз країну чекають великі сюрпризи, а до влади прийдуть нові особи. Можливо, на президентських виборах люди проголосують абсолютно непередбачувано, і старі політики цілком можуть бути відправлені на смітник історії".

Читайте такожАстролог спрогнозував, що Путін скоро залишить посаду президента

Також, за його словами, в політику прийдуть нові особи.

"Серед них може бути Святослав Вакарчук. Чому саме він? Тому, що він народився під земним знаком Тельця. Я давно говорив у своїх прогнозах: в Україну прийде процвітання при президентові, який народився під цим знаком, ким би він не був. Він здатний сильно просунути нашу країну. Також ми знаємо Володимира Зеленського та інших молодих людей, які цілком можуть прийти у владу. Думаю, саме темна конячка і виграє ці президентські вибори", - каже Росс.

Як повідомляв УНІАН, астролог назвав терміни закінчення війни на Донбасі.