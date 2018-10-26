Астролог назвав терміни закінчення війни на Донбасі

За прогнозом астролога, до 2020 року війна на Донбасі не закінчиться.

Для закінчення військових дій на Донбасі поки не помітно передумов, а тому немає підстав вважати, що війна закінчиться найближчим часом.

Таку думку в інтерв'ю «Фактам» висловив міжнародний астролог вищої категорії, астрополіттехнолог Влад Росс.

«До 2020 року я не бачу, щоб в цьому питанні щось сильно змінилося. За моїм прогнозом, до 2020 року війна на Донбасі не закінчиться», — прогнозує астролог.

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У той же час Росс очікує позитивних змін в Україні, які можливі з кінця 2019 року. «Остаточно Україна вирветься з проблем і в країні почнеться економічне зростання, якому будуть сприяти фінансові вливання, тільки з 2021 року. З цього часу в нашу країну підуть інвестиції. Це буде пов'язано як раз із закінченням військових дій. Адже ніхто не хоче вкладати в країну, в якій іде війна», — пояснив автор прогнозу.

Як повідомляв УНІАН, астролог спрогнозував, повернеться Крим в Україну.