Суд продовжив Рубану арешт ще на два місяці
Шевченківський районний суд м.Києва продовжив запобіжний захід керівникові Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану ще на два місяці.
Про це повідомляється на сторінці адвоката затриманого Валентина Рибіна у Facebook.
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Як зазначається, в суді сьогодні було заслухано клопотання прокурора про продовження на чергові 60 діб запобіжного заходу у вигляді взяття під варту Рубану. Захист обвинувачуваного просив продовження на 30 діб, вважаючи, що цього часу достатньо, щоб прокуратура підготувала обвинувальний акт і передала його до суду.
Згідно з повідомленням, захист Рубана повністю ознайомився з матеріалами справи і про це є офіційна розписка.
«Суддя вийшов до нарадчої кімнати, а повернувшись оголосив рішення - продовжити тримання під вартою Володимиру Рубану на чергові 60 діб. Процес триває», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, народного депутата України Надію Савченко і Рубана, який 8 березня був затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів і держперевороту.
За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва і вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.
Савченко інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених сімома статтями, Рубану - трьома статтями Кримінального кодексу України.
Також правоохоронці задокументували факт перевезення Савченко і Рубаном у листопаді 2017 року зброї з окупованої на підконтрольну Україні територію для здійснення терактів. Савченко і Рубан перебувають під арештом.
4 червня СБУ заявила, що психологічна експертиза з використанням поліграфа підтвердила, що Савченко особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу в Україні.
2 серпня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Рубана і Савченко завершено.
4 вересня Шевченківський районний суд Києва продовжив до 30 жовтня термін дії запобіжного заходу Савченко у вигляді тримання під вартою.