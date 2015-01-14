ЄП отримав звернення Ради із закликом сприяти у звільненні Савченко

Запит був переданий у вівторок представництвом України при ЄС президенту Європейського Парламенту Мартіну Шульцу та депутатському корпусу ЄП, - повідомляє представництво.

У повідомленні зазначається, що питання утримання на території Російської Федерації українських громадян, у тому числі Надії Савченко, постійно перебуває на порядку денному Європейського Парламенту.

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Зокрема, у жовтні 2014 року на адресу президента РФ В.Путіна було направлено лист, підписаний 61 депутатом з різних політичних груп, з вимогою негайно звільнити незаконно утримуваних українських політичних в'язнів.

Крім того, очікується, що заклик невідкладно звільнити українських громадян буде включено до резолюції Європарламенту, ухвалення якої планується 15 січня.