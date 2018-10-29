Зеленський і Вакарчук у разі балотування у президенти дізнаються про себе «дуже багато нового» – експерти

На думку експертів, Зеленський та Вакарчук максимально пізно почнуть свої передвиборчі кампанії та зроблять усе, щоб вони були короткими.

Український шоумен, співзасновник "Студії "Квартал 95" Володимир Зеленський та співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у разі висування кандидатами у президенти дізнаються про себе «дуже багато нового», що так чи інакше впливатиме на виборця.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький

«І Вакарчук, і Зеленський, якщо вони будуть висунуті – вони найпізніше почнуть свою виборчу кампанію. Більше того, вони свою кампанію зроблять так, що вона буде дуже короткою», - переконаний він.

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«Вони повинні розуміти, що вони конкурують не просто з політиками, які собаку з’їли на політиці, а багато чого іншого з’їли, вони будуть протистояти командам, які мають величезний досвід і я впевнений, що і Зеленський, і Вакарчук про себе дізнаються «дуже багато нового», і так чи інакше це буде впливати на виборця», - зауважив експерт.

На його переконання, українці наразі розуміють різницю між політиком і шоуменом.

«Коли пенсіонер або людина передпенсійного віку прийде на виборчі дільниці і задумається над тим, за кого голосувати, ця людина поставить питання – хто зможе гарантувати виплату пенсій? Чи це зможе зробити Порошенко та Тимошенко чи це зможе зробити Зеленський та Вакарчук. Тому мені здається, що і у Вакарчука і у Зеленського роздмухані рейтинги і як тільки вони будуть висунуті – він почне звужуватись», - сказав Голобуцький.

Експерт вважає, що високі рейтинги Зеленського та Вакарчука – це «дуже серйозний дзвіночок для традиційної політичної еліти, яка загралася у передвиборчі кампанії, в яких відсутнє змістове наповнення, а є тільки перформанс».