Зеленський і Вакарчук у разі балотування у президенти дізнаються про себе «дуже багато нового» – експерти
Український шоумен, співзасновник "Студії "Квартал 95" Володимир Зеленський та співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у разі висування кандидатами у президенти дізнаються про себе «дуже багато нового», що так чи інакше впливатиме на виборця.
Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький
«І Вакарчук, і Зеленський, якщо вони будуть висунуті – вони найпізніше почнуть свою виборчу кампанію. Більше того, вони свою кампанію зроблять так, що вона буде дуже короткою», - переконаний він.
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«Вони повинні розуміти, що вони конкурують не просто з політиками, які собаку з’їли на політиці, а багато чого іншого з’їли, вони будуть протистояти командам, які мають величезний досвід і я впевнений, що і Зеленський, і Вакарчук про себе дізнаються «дуже багато нового», і так чи інакше це буде впливати на виборця», - зауважив експерт.
На його переконання, українці наразі розуміють різницю між політиком і шоуменом.
«Коли пенсіонер або людина передпенсійного віку прийде на виборчі дільниці і задумається над тим, за кого голосувати, ця людина поставить питання – хто зможе гарантувати виплату пенсій? Чи це зможе зробити Порошенко та Тимошенко чи це зможе зробити Зеленський та Вакарчук. Тому мені здається, що і у Вакарчука і у Зеленського роздмухані рейтинги і як тільки вони будуть висунуті – він почне звужуватись», - сказав Голобуцький.
Експерт вважає, що високі рейтинги Зеленського та Вакарчука – це «дуже серйозний дзвіночок для традиційної політичної еліти, яка загралася у передвиборчі кампанії, в яких відсутнє змістове наповнення, а є тільки перформанс».