Черновецький каже, що «дістав» Тимошенко

Мер Києва Леонід Черновецький заявляє, що фракція Блоку Юлії Тимошенко у Верховній Раді встала на шлях шантажу і тиску на народних депутатів.

Як повідомили виданню ЛігаБізнесІнформ в прес-службі КМДА, Л.Черновецький, зокрема, відзначив: "Заяву Юлії Тимошенко про припинення роботи її фракції в парламенті, у випадку якщо не буде розглянуто питання про перевибори в Києві, я розцінюю як спробу тиску на Президента, Верховну Раду, мерію і киян".

На думку мера, "методи шантажу", які використовує прем`єр, свідчать про те, що діяти законними методами ця фракція не збирається, і ні в що не ставить Укази Президента України. Київський міський голова також підкреслив, що з часу проведення позачергових парламентських виборів, робота парламенту практично заблокована і народні депутати не займаються ухваленням життєво необхідних законів для жителів України. "Що стосується ультиматумів, які Тимошенко ставить Президентові з приводу моєї скромної фігури, то вони, щонайменше, образливі для всіх учасників політичного процесу. Особисто я є самостійним політиком і спираюся виключно на киян, яких знаю краще за будь-кого в країні. І якщо раптом в країні все стане з ніг на голову і в Києві будуть призначені позачергові вибори, то я не просто візьму в них участь, я їх, певна річ, виграю. Я абсолютно упевнений в тому, що кияни мене підтримають", - заявив Л.Черновецький.

За словами мера столиці, непродумані дії уряду, що потягли за собою зростання інфляції, напружену ситуацію з виплатою внесків населенню, зростання цін на енергоносії, вимагають проведення серйозної перевірки. "Порожні звинувачення" на свою адресу з боку Ю.Тимошенко мер назвав зробленими про людське око від тих проблем в Україні, до яких приводить її діяльність на посту прем`єра. "Ті, хто знає мене і знає Тимошенко по роботі в парламенті, знають і те, що фахівець з хабарів аж ніяк не я, а сама Юлія Володимирівна. Це підтверджували навіть іноземні суди. Мене ніхто і ніколи не бачив ні біля Конституційного суду, ні біля Центральної виборчої комісії, і жоден член КС або ЦВК не звертався до мене з якими-небудь матеріальними питаннями. Це було б і дивно, враховуючи той факт, що за мною постійно ведеться незаконне стеження з боку підзвітних Юлії Тимошенко правоохоронних органів", - відзначив Київський міський голова.

Крім того, він відзначив, що депутати від БЮТ відрізняються найбільшою активністю по розкраданню землі в Україні. "Мені приємно, що лідер БЮТ знаходить час, щоб в ефірі розповісти чергові казки і небилиці про мене. Мабуть, я її "дістав" в боротьбі за правду і справедливість. Але я продовжую наполягати тільки на одному - депутати Блоку Юлії Тимошенко розікрали всю землю в Київській області і інших областях, де у них є перевага в радах. Якби я в якийсь момент піддався Тимошенко, то в Києві його жителям вже давно довелося б пересуватися по повітрю, - тому що жодного клаптика землі в столиці для простих киян вже не залишилося б", - завив мер Києва.

"Так, я особисто заважаю Юлії Тимошенко встановлювати в Україні диктатуру хабарництва і крадіжок. Тому що як мер столиці, я працюю над збільшенням бюджету. І я збільшив його вже в п`ять разів. Київ - донор бюджету країни і Кабміну зокрема. Я працюю над тим, щоб в Києві простим людям жилося краще і буду це робити незалежно ні від яких обставин. Ми не допустимо рейдерів від Тимошенко розграбувати Київ. Що ж до "гавкоту" лже-нашоукраїнця і поки що міністра МВС Луценка, то я залишаю його брехню без коментарів", - заявив Л.Черновецький.