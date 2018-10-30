РФ понесе відповідальність за посягання на майно Меджлісу в окупованому Криму - Клімкін

Глава МЗС заявляє, що Росія порушує рішення Міжнародного суду ООН щодо необхідності відновлення діяльності Меджлісу в Криму.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Російська Федерація як держава-окупант обов'язково понесе відповідальність за посягання на майно Меджлісу кримськотатарського народу в окупованому нею Криму.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

"Нагадую кримським посіпакам російських окупантів, що, зазіхаючи на Меджліс, ви не просто топчете мораль та дієте проти совісті, чим вже нікого не дивуєте. Ви порушуєте рішення Міжнародного суду ООН. Тобто, cкоюєте злочин, за який обов’язково доведеться відповісти. Крим - це Україна", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, так звана «влада» анексованого Криму має намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу підконтрольному Росії «Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК)».

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28 жовтня така ініціатива прозвучала на Курултаї (національному з'їзді) мусульман Криму, скликаному російським ДУМК 27 жовтня. Перелік об'єктів власності Меджлісу кримськотатарського народу на півострові, про який йдеться, не оголосили.

При цьому «глава уряду» Криму Сергій Аксьонов зазначив, що «націоналізація» на цей час не проводиться, але щодо власності Меджлісу кримськотатарського народу -«відповідні заходи мають бути вжиті».

«Деталей не знаю. Щодо конкретних об'єктів - не знаю, …подивлюся і вироблю свою позицію», - заявив Аксьонов.

26 квітня 2016 року підконтрольний РФ так званий «Верховний суд Криму» визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ. 29 вересня Верховний суд РФ визнав законною заборону Меджлісу кримськотатарського народу у тимчасово окупованому Криму.