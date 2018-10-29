Окупанти в Криму хочуть «націоналізувати» майно Меджлісу

Перелік об'єктів, які планують «націоналізувати», поки що не оголошують.

Так звана влада анексованого Криму має намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК).

Про це сказав «глава» уряду Криму Сергій Аксьонов, повідомляє «Крим.Реалії».

Напередодні така ініціатива прозвучала на Курултаї (національному з'їзді - КР) мусульман Криму, скликаному російським ДУМК 27 жовтня. Перелік об'єктів власності Меджлісу кримськотатарського народу в Криму, про який йдеться, не оголосили.

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При цьому Аксьонов зазначив, що «націоналізація» в Криму на цей час не проводиться, але щодо власності Меджлісу кримськотатарського народу «відповідні заходи має бути вжито».

«Деталей не знаю. Щодо конкретних об'єктів не знаю, до кінця дня подивлюся і вироблю свою позицію», - заявив Аксьонов.

Довідка УНІАН. 26 квітня 2016 року підконтрольний РФ так званий «Верховний суд Криму» визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ. 29 вересня Верховний суд РФ визнав законною заборону Меджлісу кримськотатарського народу у тимчасово окупованому Криму.