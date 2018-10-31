Єврокомісар Ган в листопаді відвідає Україну
15:33, 31 жовтня 2018Політика
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Єврокомісар прибуде до Києва з офіційним візитом для двосторонніх зустрічей.
Йоганнес Ган 9 листопада здійснить візит до України / фото УНІАН
Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган 9 листопада здійснить візит до України.
Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.
Зокрема, зазначається, що єврокомісар прибуде до Києва з офіційним візитом у п'ятницю для двосторонніх зустрічей.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Ган заявляв, що наближення президентських та парламентських виборів в Україні, які відбудуться у 2019 році, не мають стати перешкодою на шляху продовження втілення реформ в країні.
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