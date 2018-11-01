Суд продовжив арешт керівнику РІА "Новости Україна" Вишинському до 28 грудня

Прокуратура подала клопотання про подальше тримання Вишинського під вартою у зв'язку з тим, що він може втекти від правосуддя, оскільки має громадянство Росії.

Херсонський міський суд продовжив строк тримання під вартою підозрюваному в державній зраді керівнику РІА «Новости Україна» Кирилу Вишинському до 28 грудня.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 1 листопада, на засіданні прийняла суддя Галина Радченко.

Вчора адвокати Вишинського подавали клопотання про відвід судді, але суд його відхилив.

Прокурор Валерій Хараїм, пояснюючи своє клопотання про подальше тримання Вишинського під вартою, заявив про ризики того, що підозрюваний може втекти, оскільки, окрім українського, має ще й громадянство Росії.

Також, за словами прокурора, ще не завершені деякі експертизи, зокрема, судово-лінгвістичні - вивчення текстів, розміщених на сайті видання, яке очолював Вишинський.

Один з адвокатів Вишинського Андрій Доманський подав клопотання про те, що готовий взяти Вишинського під особисте зобов'язання.

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«Я знайомий з Вишинським близько десяти років. Знаю його як позитивну людину», - аргументував Доманський.

Сам Вишинський назвав доводи слідства брехливими і абсурдними.

Також адвокати підозрюваного стверджували, що за час розслідування, яке триває з травня 2018 року, було виявлено нові факти, які свідчать про необхідність перебування Вишинського під вартою.

Однак, незважаючи на доводи адвокатів, суддя Радченко прийняла рішення про продовження строку тримання Вишинського під вартою до 28 грудня.

Адвокати мають намір оскаржити це рішення в апеляційній інстанції.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня співробітники Служби безпеки України провели слідчі дії в офісі РІА «Новости Україна» в Києві. Було затримано його директора Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму». Після повернення з Криму в 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що це лише доведена сума. Згідно з оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця.

Йому інкримінують скоєння кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів) Кримінального кодексу України.