У банківській скриньці Вишинського виявили пістолет та договір з російським пропагандистським ЗМІ (фото)

Також правоохоронці знайшли у підозрюваного в державній зраді головного редактора РІА "Новости Україна" Кирила Вишинського пістолет «Браунінг 1906».

У банківській скриньці затриманого за підозрою у державній зраді головного редактора РІА "Новости Україна" Кирила Вишинського виявлено понад 200 тис. дол. та договір з російським пропагандистським ЗМІ.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"У ході досудового слідства у кримінальному провадженні стосовно керівника так званого «РИА Новости-Украина» під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в банківській скриньці Вишинського понад 200 тисяч доларів США, предмет, ззовні схожий на пістолет «Браунінг 1906», та прямий трудовий договір між фігурантом справи та МІА «Россия сегодня» на керівництво представництвом на території України", - йдеться у повідомленні.

Триває досудове слідство.

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Як повідомляв УНІАН, 15 травня Служба безпеки України провела слідчі дії в офісі РІА «Новости Україна» в Києві. Того ж дня було затримано його керівника Вишинського, йому оголошено про підозру у скоєнні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму». Після повернення з Криму у 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, він виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності – це лише доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця.

Також в СБУ повідомляли, що Вишинський був призначений керівництвом МІА «Россия сегодня» очільником українського представництва цього мас-медіа. Вишинський зареєстрував низку юридичних осіб, в тому числі й ТОВ «Інтерселект», яке діє під брендом російського інформагентства «Новости Украина».

17 травня Херсонський міський суд обрав Вишинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. На суді Вишинський визнав, що має подвійне громадянство – українське і російське.