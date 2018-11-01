Україна і Німеччина спільно працюють над створенням миротворчої місії для Донбасу - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила стурбованість відсутністю стабільного перемир'я на сході України попри зусилля в рамках Мінського переговорного формату.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель наголошує на необхідності створення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй (ООН) для досягнення миру на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це німецький канцлер сказала у Києві на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенком.

"З часу Революції гідності німецько-українські відносини посилились. Німеччина є одним з найближчих партнерів України, і ми виступаємо за територіальну цілісність і самовизначення Україною власного майбутнього", - наголосила Меркель.

Також вона заявила, що Німеччина та Україна тісно співпрацюють в рамках Мінського переговорного формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"І це, з одного боку, також обнадійливо. На жаль, у нас немає стабільного перемир'я, на лінії розмежування помирають і гинуть солдати, і нам потрібно посилювати зусилля, що стосуються зон розведення. Ми про це також сьогодні говорили", - зауважила Меркель.

"Ми також спільно працюємо над тим, щоб створити місію ООН для досягнення миру", - наголосила канцлер Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина та Франція вже давно підготували спільний проект резолюції Ради безпеки ООН про розміщення миротворчих сил на Донбасі. За його словами, країни винесуть на розгляд Радбезу цю резолюцію.

«Коли ми це будемо робити? Це буде саме резолюція від всіх нас. Для цього потрібно далі тиснути на Росію, оскільки зараз вона намагається відбиватися руками й ногами від будь-якої справжньої миротворчої операції», - зауважив Клімкін.