Україна разом із США, Францією та ФРН вже давно підготувала резолюцію щодо миротворців – Клімкін

Глава МЗС наголосив, що резолюція буде внесена як тільки вдасться дотиснути Росію на погодження розмістити миротворців на всій території Донбасу.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Україна, США, Німеччина та Франція вже давно підготували спільний проект резолюції для Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй про розміщення миротворчих сил ООН на Донбасі.

Про це глава МЗС України сказав 26 вересня журналістам на полях 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН після зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто у Нью-Йорку.

"Резолюція підготовлена дуже давно. У нас є домовленість з нашими друзями – Сполученими Штатами, Німеччиною і Францією", - заявив Клімкін.

Дипломат зазначив, що 25 вересня знову розмовляв з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом і державним секретарем США Майком Помпео.

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"Ми внесемо спільну резолюцію. Коли ми це будемо робити? Це буде саме резолюція від всіх нас. Для цього потрібно далі тиснути на Росію, оскільки зараз вона намагається відбиватися руками й ногами від будь-якої справжньої миротворчої операції", - зауважив Клімкін.

Він додав, що під час своїх зустрічей пояснював важливість того, аби був не тільки військовий компонент, але і міжнародну адміністрацію і поліцейський компонент.

"Оскільки інакше Росія і надалі буде намагатися керувати окупованими територіями, і вся ідея російської так званої "миротворчої операції", фейкової "миротворчої операції", це почати процес регіоналізації і федералізації України", - наголосив Клімкін.

Також він розповів, що годинну розмову провів з генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Томасом Гремінгером, якому пояснив, що "сенс Росії - це не Донбас, сенс Росії - це Україна".

"І будь-які кроки, які поставлять у загрозу нашу єдність і наше розуміння України як вільної і демократичної держави, вільного і демократичного суспільства - їх за визначенням не буде. Ми можемо багато зробити для наших громадян, мешканців окупованого Донбасу, але це ми можемо зробити тільки під час реальної деокупації під міжнародним контролем", - зауважив Клімкін.

"З окупованою територією, якщо ми почнемо щось робити, це буде тільки легітимізація цього процесу", - заявив глава МЗС.