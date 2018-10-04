Росіяни в Мінську поводять себе тихо, роль провокаторів відводиться їх маріонеткам з ОРДЛО – Геращенко

Під час однієї із зустрічей у Мінську представниця окупантів буквально зайнялася гоп-стопом — "віджала" у Геращенко її телефон.

Представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ, перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко розповіла журналістам, як проходять переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську.

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Як повідомляє тижневик «Новое время», журналісти якого супроводжували Геращенко в поїздці на схід України, росіяни, за її словами, поводяться тихо і дипломатично, а роль провокаторів відводиться їх підопічним - запрошеним в Мінськ представникам ОРДЛО.

За словами Геращенко, коли сторони зібралися в білоруській столиці вже після 31 серпня 2018 року — дня ліквідації ватажка ДНР Олександра Захарченка, — представники "республік" спробували урочисто вшанувати його пам'ять.

«Українська делегація вийшла, грюкнувши дверима», - розповіла вона.

Українці повернулися, але з відповіддю: вони вшанували пам'ять усіх загиблих в результаті російської агресії.

А під час однієї із зустрічей у Мінську представниця окупантів буквально зайнялася гоп-стопом — "віджала" у Геращенко її телефон. Апарат їй повернули, але українка все одно написала у мінську міліцію заяву про "заволодіння чужим майном в особливо хуліганській манері".

Як уточнила Геращенко, після цього представники бойовиків деякий час вели себе пристойно. За її словами, вони летять до Мінська з Москви. Їх головне завдання — грубіянити, влаштовувати істерики та виводити українську сторону з психологічної рівноваги.

Як розповіла віце-спікер Ради, якось прямо під час переговорів сепаратисти кинули на стіл перед екс-президентом Леонідом Кучмою, до недавнього часу - офіційним українським представником, паспорт загиблого українського бійця. Це був документ на ім'я Василя Сліпака, відомого оперного співака, соліста Паризької національної опери і солдата-добровольця, вбитого на Донбасі.

“Я кажу: що взагалі відбувається? — емоційно згадує про цей епізод українська представниця. — Звідки ці персонажі взяли паспорт вбитої людини? Наступного разу ви що, привезете [на переговори] чиєсь відрізане вухо або руку?"

Врешті-решт українська сторона попросила представників ОБСЄ взяти паспорт, офіційно задокументувати злочин і передати матеріали до відповідних органів.

Раніше Геращенко розповіла про маразматичну версію Кремля щодо загибелі дітей під Горлівкою. Представник Росії в ТКГ Борис Гризлов на переговорах у Мінську заявив, що діти, які загинули від вибуху під окупованою Горлівкою, «підірвалися на американській міні».

Читайте матеріал, підготовлений за підсумками поїздки Ірини Геращенко на Донбас у свіжому випуску журналу "Новий час країни" (4 жовтня 2018 №36 (212).