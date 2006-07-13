Верховну Раду пікетують прихильники Мороза

Сьогодні зранку близько півтисячі прихильників Соціалістичної партії України розпочали пікетування Верховної Ради з метою всебічної підтримки послідовних та виважених дій спікера парламенту Олександра МОРОЗА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського міського комітету СПУ.

За даними прес-служби, пікетувальники вийшли під стіни парламенту з закликами до подальшого ефективного впровадження в життя засад діяльності Антикризової коаліції, відкидаючи прагнення деяких політичних сил здійснити дострокові парламентські вибори.

Представники Київської міської організації СПУ наголошують на необхідності пошуку компромісу між політичними силами, аби зарадити невтішній та нестабільній ситуації в країні. Тим самим вони підтримують О.МОРОЗА у прагненні створити широку коаліцію, в яку має увійти „Наша Україна”, завдяки чому буде досягнуто баланс влади, підкреслили у прес-службі.

На переконання київських соціалістів, “подібну ситуацію не слід доводити до абсурду, а, послуговуючись законодавчими механізмами, намагатися регулювати взаємовідносини влади та опозиції. Антикризова коаліція створена законним чином і має продовжувати ухвалювати конструктивні рішення стосовно розподілу парламентських комітетів та формування Кабінету міністрів”.

Як повідомляв УНІАН, акції прихильників та противників Антикризової коаліції під стінами Верховної Ради розпочалися з 11 липня.

БЮТ оголосив безстрокову акцію з вимогою негайного розпуску парламенту.

Учасники акцій встановлюють намети в Маріїнському парку та навпроти будівлі Кабміну. Територію навколо Верховної Ради охороняють посилені наряди міліції.

Сьогодні вночі біля наметів у парку біля ВР відбулась бійка між представниками БЮТ і Партії регіонів. Народний депутат від Партії регіонів Валерій БОНДИК атакував намети БЮТ. Депутат районної ради Віктор ТАРАН відкрив вогонь у повітря, щоб захистити намет із символікою своєї політичної сили.