Росія запізнилась зі своїми санкціями – американський експерт

Російські санкції не стали сюрпризом, проте український бізнес за останні 3-4 роки встиг переорієнтуватися у бік Європи і відійшов від Росії.

Росія спізнилась зі своїми санкціями проти України, адже Україна вже зробила багато чого, щоб переорієнтувати свою економіку на Захід.

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Так прокоментував рішення Росії запровадити санкції проти України директор програм в Європі та Євразії Центру Міжнародного приватного підприємництва США СІРЕ Ерік Гонц в інтерв'ю "Голосу Америки". "Російські санкції не стали сюрпризом - наголошує аналітик. - З допомогою ЄС і США український бізнес за останні 3-4 роки справді переорієнтувався у бік Європи і відійшов від Росії. Тому ці санкції, запроваджені наприкінці 2018 року вже запізнились".

Хоча Росія і залишається важливим торговельним партнером, провідну роль серед міжнародних торговельних партнерів починає відігравати ЄС, наголошує експерт. "Якщо подивитись на експорт чи торгівлю між Росією та Україною, Росія все ще залишається найбільшим торговельним партнером серед інших країн, але якщо взяти ЄС загалом, то ЄС є набагато більш важливим компонентом експорту та імпорту до України", - говорить Гонц.

Зокрема, багато було зроблено, щоб переорієнтувати українську металургію, вважає Гонц. "Думаю, в плані металургії, було зроблено значні інвестиції до Маріуполя для того, щоб відійти від російського ринку. Тобто металургійні підприємства Маріуполя та Кривого Рогу зробили інвестиції щоб переорієнтуватись на ринок високої вартості в ЄС від ринку товарів низької переробки в Росії", - наголошує він.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Росія оголосила про запровадження нових санкцій проти сотень українських компаній та осіб. 322 особи та 68 компаній увійшли до санкційного переліку, оголошеного Росією.

Не лише економічні, але і процеси культурного життя віддаляють Україну від Росії, зазначає аналітик, відзначаючи рішення про надання автономії українській церкві та кроки з захисту української мови. Він, однак, наголошує, що саме економіка і створення робочих місць є пріоритетними завданнями для того, щоб молодь не полишала Україну.

"Звичайно, є нещодавні новини про автономію української церкви і питання з захистом української мови, - відзначив аналітик. - Україна рухається вперед у створенні засад власної унікальної національної ідентичності. Так триває вже майже 30 років і це продовжується".

"Нещодавнє оголошення патріарха про надання українській церкві незалежності є важливим для встановлення унікальної української ідентичності", - вважає Гонц.

"Однак, я б обережно поставився до зосередження новин на питаннях культури. Мова та релігія це питання, які привертають увагу ЗМІ, отримують багато переглядів, однак, зрештою, саме економічні питання "хлібу з маслом", зменшення корупції, зростання можливостей для пересічних українців, зростання приватних інвестицій забезпечать, щоб молоді українці відчували, що вони мають майбутнє в своїй країні і їм не треба імігрувати за кордон, щоб досягти успіху. Питання мови, культури та релігії дуже цікаві, але, зрештою, якщо економіка не створює робочі місця і не зростає, молодих українців не залишиться, щоб цим користуватись", - вважає Гонц.