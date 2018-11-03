Варфоломій особисто вручить томос про автокефалію обраному на соборі предстоятелю української церкви

Також вказано, що Вселенський патріархат сприятиме підготовці і проведенню собору, на якому буде обраний єдиний предстоятель і буде вручено томос про автокефалію.

Вселенський патріарх Варфоломій особисто вручить томос про автокефалію обраному на об’єднавчому соборі предстоятелю української православної церкви.

Про це йдеться в угоді «Про співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським Константинопольським Патріархатом», яку сьогодні у Стамбулі підписали президент України Петро Порошенко та вселенський патріарх Варфоломій, повідомляє прес-служба глави Української держави.

«Це Угода про співпрацю у створенні незалежної православної Церкви в Україні. Вселенський Патріарх надає Томос, визнаючи незалежність української Церкви, і вручає його обраному на Соборі Предстоятелю», - йдеться в повідомленні.

Також в угоді вказано, що у столиці буде зареєстровано місію Вселенського патріархату, яка фактично буде посольством, його представництвом в Києві і сприятиме зв'язкам незалежної української церкви із вселенським православ'ям.

«Це і є Ставропігія (Представництво), відкриття якої передбачено тим самим рішенням Синоду Вселенського Патріархату» - роз’яснили у прес-службі.

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Зазначається, що Ставропігія жодним чином не обмежує прав помісної православної церкви в Україні, її незалежності – вона матиме рівні права з іншими помісними православними церквами.

Також вказано, що Вселенський патріархат сприятиме підготовці і проведенню собору, на якому буде обраний єдиний предстоятель і буде вручено томос про автокефалію.

Крім того, зазначається, що глава Української держави назвав сьогоднішній день «історичним» для створення незалежної української автокефальної православної церкви.

«Сьогодні історичний день. Історичний день, який був започаткований з перших днів відновлення незалежності України, коли українці прагнули і молилися для того, щоб Господь послав їм незалежну автокефальну єдину помісну українську православну Церкву», - заявив президент.

«Закликаю українців молитися – за мир, за єдність української Церкви. Молитися за те, щоб Господь не допустив провокацій, яких так прагнуть наші вороги, щоб Господь не допустив крові. І ми будемо робити все можливе для того, щоб якнайшвидше ми змогли завершити процедуру надання томосу Українській церкві його Всесвятістю патріархом Варфоломієм», - також сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 листопада, Порошенко та Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

Довідка УНІАН. 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання православній церкві в Україні автокефалії.

27 липня було оприлюднене послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

11 жовтня за результатами засідання синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.