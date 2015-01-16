За добу бойовики понад 80 разів обстріляли позиції сил АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ніч на Донбасі пройшла неспокійно. Незаконні збройні формування продовжують обстріли позицій сил АТО. Розпочинаючи з 18 години вчорашнього вечора бойовики 38 разів відкривали вогонь, застосовуючи важке озброєння», - зазначив він.

Читайте такожБойовики продовжують перегрупування сил, до Дебальцевого прибула ротна тактична групаТакож, за словами Матюхіна, Донецький аеропорт перебуває під контролем українських військових. Тут після 20.00 спостерігається відносне затишшя. Опівночі бойовики обстріляли метеовежу з РСЗВ «Град» і після цього до самого ранку вогонь не відкривали. До 00.30 ночі з артилерії та реактивних систем залпового вогню обстрілювались найближчі до аеропорту населені пункти, після чого також настало затишшя. Найбільше від обстрілів бандформувань постраждали Піски та Тоненьке.

«На інших напрямках незаконні збройні формування з «Градів» обстріляли населені пункти Щастя, Кримське, Верхня Вільхова, Трьохізбенка та околиці Фрунзе. Вогонь вони тут вели до 4 години ранку», - додав прес-офіцер АТО.