Сили АТО відбили атаку на аеропорт, бойовики евакуюють поранених і вбитих - журналіст

Про це в Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

Про це у Facebook написав головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов.

«Донецький аеропорт, 14.00, 16 січня. З ранку було тихо. Потім противник зробив новий штурм, точно за сценарієм минулих двох діб. Прицільний вогонь танків, артобстріл, потім ближній бій силами штурмових груп. Наша артилерія відкрила вогонь у відповідь, атаку відбито», - написав він.

Читайте такожКомбат про бій в донецькому аеропорту: Інтенсивність вогню абсолютна, більше не буває«Після цього активні дії припинилися. Зараз рідкі постріли звучать, але російські підрозділи "Спарти" влаштували димову завісу у терміналі для прикриття евакуації своїх численних поранених і вбитих. Все в диму. Поки спокійно. Але навряд чи це надовго», - додав Бутусов.

За його даними, боєм в районі аеропорту зараз керує особисто комбриг 93-ї бригади Олег Микац. «Це гідний командир, який чудово розуміє обстановку. Але оперативні рішення приймає не він. Наші тримаються. Хоча це і не просто. Потрібні масштабні дії», - вважає експерт.