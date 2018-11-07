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РФ насичує Азовське море військовими кораблями і відпрацьовує методи блокади морпортів - Порошенко

12:41, 07 листопада 2018
Політика
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Порошенко припустив, що РФ відпрацьовує технологію блокування не тільки українських портів \ УНІАН

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія активно насичує колись мирне Азовське море військовими кораблями та відпрацьовує методи блокади морських портів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час міжнародної конференції «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед» у Києві.

«Азовське море було завжди символом миру, не було жодних підстав для жодних конфліктів. Зараз Азовське море активно насичується військовими кораблями, де відпрацьовуються система блокади українських морських портів», - зазначив Порошенко.

«Хіба Україна зробила що-небудь в будь-якому порту РФ? Ні, а вони намагаються зупинити роботу Маріуполя, Бердянська, зупинити чорну металургію України, зупинити експорт. По якому праву?», - нарікає президент.

При цьому Порошенко припустив, що РФ відпрацьовує технологію блокування не тільки українських портів.

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Теги: #Росія#Петро Порошенко#Азовське море