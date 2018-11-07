РФ насичує Азовське море військовими кораблями і відпрацьовує методи блокади морпортів - Порошенко

За словами президента України, Росія готується до блокування не тільки українських портів.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія активно насичує колись мирне Азовське море військовими кораблями та відпрацьовує методи блокади морських портів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час міжнародної конференції «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед» у Києві.

«Азовське море було завжди символом миру, не було жодних підстав для жодних конфліктів. Зараз Азовське море активно насичується військовими кораблями, де відпрацьовуються система блокади українських морських портів», - зазначив Порошенко.

«Хіба Україна зробила що-небудь в будь-якому порту РФ? Ні, а вони намагаються зупинити роботу Маріуполя, Бердянська, зупинити чорну металургію України, зупинити експорт. По якому праву?», - нарікає президент.

При цьому Порошенко припустив, що РФ відпрацьовує технологію блокування не тільки українських портів.