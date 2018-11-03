Туреччина не залишиться осторонь в питанні протидії «повзучій агресії» Росії в Азовському морі – Порошенко

Міністри оборони України і Туреччини обговорили питання посилення безпеки у Чорноморському регіоні

Президент України Петро Порошенко заявив, що отримав запевнення в тому, що Туреччина не залишиться осторонь в питанні протидії «повзучій агресії» Росії в Азовському морі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом прес-конференції за підсумками Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною в Стамбулі.

«Важливими для нас є запевнення Туреччини, що вона не залишиться осторонь питань «повзучої агресії» Росії в Азовському морі», - зазначив він.

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Міністри оборони України та Туреччини Степан Полторак та Хулусі Акар обговорили питання щодо посилення безпеки у Чорноморському регіоні.

Про це глава оборонного відомства України повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Сьогодні у рамках офіційного візиту президента України Петра Порошенка до Турецької Республіки та проведення сьомого засідання Стратегічної Ради високого рівня мав нагоду зустрітися з міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром», - написав він.

Полторак зазначив, що під час зустрічі міністри обговорили питання щодо посилення безпеки у Чорноморському регіоні та сучасний стан та перспективи подальшого розвитку військового співробітництва між Україною та Туреччиною, а також військово-технічне співробітництво між двома країнами.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент Петро Порошенко увів в дію рішення РНБО «Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці».

У документі зазначається, що, розглянувши загрози національній безпеці на півдні та сході України, в акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці, що зумовлені агресивними діями Росії, Рада нацбезпеки і оборони констатувала наявність умов, що можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України.

Кабміну доручено створити міжвідомчий координаційний орган, який має узагальнити правову позицію держави з питання підготовки консолідованої претензії офіційного Києва до Росії щодо міжнародно-правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України.