Росія готова підривати регіональну стабільність в Азовському морі - США в ООН

У США знову наголосили, що санкції проти РФ залишатимуться в силі, поки вона не поверне Крим Україні.

Російська Федерація демонструє готовність підривати регіональну стабільність в Азовському морі.

Про це заступник постійного представника США при ООН посол Джонатан Коен сказав на засіданні Ради безпеки ООН.

"За межами сходу України, окупація Росією Кримського півострова та її агресивні дії у Азовському морі, де Росія переслідує та перешкоджає міжнародному сполученню суден з українськими портами, ще раз демонструє грубе порушення Москвою суверенітету і територіальної цілісності України, і готовність підривати регіональну стабільність", - наголосив Коен.

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Він знову підтвердив тверде засудження Сполученими Штатами дестабілізаційних дій РФ в Україні. "Ми продовжимо запроваджувати санкції проти Росії за її дії на Донбасі і в Криму, поки вона повністю не виконає Мінські угоди та поверне Кримський півострів Україні", - заявив американський дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент Петро Порошенко увів в дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці".

У рішенні РНБО наголошується, що, розглянувши загрози національній безпеці на півдні та сході України, в акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці, що зумовлені агресивними діями Російської Федерації, Рада нацбезпеки і оборони констатувала наявність умов, що можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України.

Кабміну доручено створити міжвідомчий координаційний орган, який має узагальнити правову позицію держави з питання підготовки консолідованої претензії офіційного Києва до Росії щодо міжнародно-правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України.