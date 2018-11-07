Ветерани вийшли під Кабмін вимагати створення свого міністерства

Головна вимога мітингувальників до уряду - створення Міністерства ветеранів, яке б взяло на себе відповідальність за забезпечення соціального захисту тих, хто став на захист нашої держави у війні з ворогом.

Ветерани АТО/ООС та громадські активісти 7 листопада прийшли під Кабінет міністрів вимагати створення Міністерства у справах ветеранів.

В акції беруть участь представники різних ветеранських організацій, «Ветеранського братерства», «Національного корпусу», Єдиного союзу патріотів України.

Як зазначають організатори акції, їхня головна вимога до уряду - створення Міністерства ветеранів, яке б взяло на себе відповідальність за забезпечення соціального захисту тих, хто став на захист нашої держави у війні з ворогом.

«На сьогодні соціальним захистом, пільгами, працевлаштуванням та іншими питаннями ветеранів війни займаються 22 державних структури. Ветеранам доводиться бігати по двох десятках інстанцій, щоб вирішити свої питання. Тому ми підтримуємо вимогу стосовно створення міністерства - однієї установи, яка б займалась справами ветеранів і яку б очолила гідна людина. Так відбувається у всіх цивілізованих країнах», - зазначають активісти.

Як повідомлялося, на сьогоднішній день в Україні понад 3% населення – це ветерани війни, члени сімей загиблих та ветерани військової служби. Це загалом майже 1,4 мільйони людей. До цього числа входять 350 тисяч українських громадян, які брали участь у АТО/ООС, 91 тисяча афганців, понад 42 тисячі учасників миротворчих операцій. Понад 4200 наших захисників загинули у війні на сході України та померли внаслідок участі в ній. Також в країні нараховується 7260 членів сімей загиблих.

Загалом, на сьогодні в Україні понад 175 тисяч членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій. Понад 7350 осіб внаслідок війни на Сході отримали інвалідність 1-3 груп. Загалом, у країні понад 125 тисяч осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Раніше, 27 лютого парламент ухвалив Постанову про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів щодо створення Міністерства у справах ветеранів. Міністерство має розпочати роботу після того, як прем’єр-міністр Володимир Гройсман, внесе кандидатуру міністра у справах ветеранів до Верховної Ради.