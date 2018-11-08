Сьогодні Рада розгляне питання щодо розмитнення "євроблях" (наживо)

Рада також планує направити на висновок Конституційного суду питання про перейменування Кіровоградської і Дніпропетровської областей

Сьогодні Верховна Рада України планує включити до порядку денного сесії та направити на висновок Конституційного суду два законопроекти щодо внесення змін до Конституції України про перейменування Кіровоградської і Дніпропетровської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнім порядком денним також передбачається розглянути законопроект про прилеглу зону України, а також законопроект, який стосується відновлення діяльності “Чорноморнафтогазу”.

Читайте такожВласники "євроблях" зможуть зареєструвати машини зі знижкою 50% протягом двох місяців із дня набрання чинності закону - Южаніна

Також сьогодні пропонується включити до порядку денного та ухвалювати рішення щодо змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів.

Серед іншого, сьогодні у другому читанні розглядатимуться зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів. Також депутати розглянуть зміни до Митного кодексу щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України.

Сьогодні також розглядатиметься ратифікація меморандуму, який стосується отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 млрд євро.