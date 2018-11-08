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Сьогодні Рада розгляне питання щодо розмитнення "євроблях" (наживо)

10:34, 08 листопада 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні Верховна Рада України планує включити до порядку денного сесії та направити на висновок Конституційного суду два законопроекти щодо внесення змін до Конституції України про перейменування Кіровоградської і Дніпропетровської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнім порядком денним також передбачається розглянути законопроект про прилеглу зону України, а також законопроект, який стосується відновлення діяльності “Чорноморнафтогазу”.

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Також сьогодні пропонується включити до порядку денного та ухвалювати рішення щодо змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів.

Серед іншого, сьогодні у другому читанні розглядатимуться зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів. Також депутати розглянуть зміни до Митного кодексу щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України.

Сьогодні також розглядатиметься ратифікація меморандуму, який стосується отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 млрд євро.

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Теги: #Верховна Рада#євробляхи в Україні