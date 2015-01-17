Чалий обговорив з американськими експертами формування оптимальної моделі безпеки для України

Про це йшла мова на зустрічі Валерія Чалого з делегацією Атлантичної Ради - директором євразійського центру, колишнім послом США в Україні Джоном Гербстом, членами наглядової ради, генералом Чарльзом Уолдом і Дженом Лоделом і старшим науковим співробітником Інституту Брукінгса, колишнім послом США в Україні Стівеном Пайфером.

Читайте такожКемерон: Британія та США продовжать тиснути на РФЯк повідомляє прес-служба глави держави, Валерій Чалий подякував США за підтримку України в боротьбі за територіальну цілісність держави. «Ми відчуваємо підтримку Сполучених Штатів і трансатлантичну солідарність з Україною», - сказав він.

У свою чергу Джон Гербст зазначив, що Україна сьогодні перебуває на передовій боротьби з однією із найсерйозніших загроз євроатлантичній безпеці, і, якщо агресія не будезупинена в Україні, вона має всі шанси поширитися далі.

Сторони також обговорили формування найбільш оптимальної моделі безпеки для України. На переконання Валерія Чалого, найбільш ефективним інструментом є реформування Збройних Сил України шляхом налагодження їх взаємодії та досягнення стандартів країн НАТО.

Співрозмовники відзначили важливість збільшення фінансової допомоги Україні для стабілізації її економіки та підтримки плану реформ української влади.

За результатами візиту в Україну делегація американських експертів підготує спеціальну доповідь, яка, зокрема, буде представлена під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка відбудеться 6-8 лютого цього року.