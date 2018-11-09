Посол України у Вашингтоні розповів про інформаційну війну проти України на території США

Валерій Чалий розповів про кілька нових спроб "шахрайських дій" у різних штатах США.

Посол України у Вашингтоні Валерій Чалий розповів про нові спроби "недругів" зірвати роботу посольства шляхом інформаційних атак, зокрема, "фейкових дзвінків" від його імені американським партнерам.

"Мушу повідомити друзям про продовження системного застосування елементів інформаційної війни проти України на теренах Сполучених Штатів. Маємо за останній тиждень додаткові факти атак на Посольство України в США", - повідомив Чалий у власному Facebook.

Він розповів про кілька нових спроб "шахрайських дій" у різних штатах США. "Зафіксували спроби вийти на губернаторів для організації провокацій (оперативно нами зупинені). Активність перемістилася навіть на рівень великих і маленьких міст. Зловмисники користуються притаманною американцям довірливістю", - додав посол.

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Останніми прикладом, за його словами, стали "провалена спроба вийти на мера Сан-Франциско", яка була професійно викрита, а також розмова з мером Севастополя (штат Каліфорнія) "фейкового посла України", яка, на жаль, відбулася.

"Комусь, мабуть, недостатньо включити посла України в США до російських санкційних списків. Очевидно, є бажання ускладнити нам роботу", - додав Чалий.

В якості звернення особам, зацікавленим у зриві роботи посольства, Чалий написав російською: "Мы понимаем ваши цели и масштабы задействованных ресурсов. Знаем, что вы не собираетесь прекращать эту системную атаку. Поэтому ещё активнее будем работать в США, защищая национальные интересы нашей страны и укрепляя стратегическое партнерство Украины и США".

Нагадаємо, раніше посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий стикнувся з масованою атакою пранкерів, що телефонують політикам від його імені. За його словами, посольство повідомило всіх губернаторів про небезпеку фейкових дзвінків, після чого атака переключилася на мерів та конгресменів.