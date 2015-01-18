Евакуйованих з Донецького аеропорту "кіборгів" везуть до Одеси

00:31, 18 січня 2015
Політика
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Поранених українських військових, евакуйованих з Донецького аеропорту, доправлять до Одеси.

facebook /andriy.tsaplienko

Про це у Facebook повідомила Ірина Медушевська, пише Українська правда.

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"До  Одеси везуть поранених героїв з донецького аеропорту (93 аеромобільна бригада. Обласна станція переливання крові працює у понеділок з 8 до 15:00. Будуть потрібні усі групи (крові). Під час здачі крові вкажіть, що здаєте для 411 госпіталя", - зазначила вона

Допис by Irina Medushevskaya.

Як відомо, раніше Юрій Бірюков повідомив, що з донецького аеропорту вивезли 23 поранених бійців. 

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