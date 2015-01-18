Евакуйованих з Донецького аеропорту "кіборгів" везуть до Одеси
00:31, 18 січня 2015Політика
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Поранених українських військових, евакуйованих з Донецького аеропорту, доправлять до Одеси.
facebook /andriy.tsaplienko
Про це у Facebook повідомила Ірина Медушевська, пише Українська правда.
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"До Одеси везуть поранених героїв з донецького аеропорту (93 аеромобільна бригада. Обласна станція переливання крові працює у понеділок з 8 до 15:00. Будуть потрібні усі групи (крові). Під час здачі крові вкажіть, що здаєте для 411 госпіталя", - зазначила вона
Як відомо, раніше Юрій Бірюков повідомив, що з донецького аеропорту вивезли 23 поранених бійців.
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