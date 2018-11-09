У центрі Києва помітили рекламу "Партії регіонів" (фото)

У мережі вже обговорюють спроби "відродження" "Партії регіонів".

У центрі української столиці з'явилася реклама "Партії регіонів". Агітаційний білборд користувачі мережі помітили на вулиці Малій Житомирській.

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Відповідне фото на своїй сторінці в Facebook опублікував користувач Денис Гороховський. Також цю рекламу помітили "Вести".

"Борд реальний. Розташований у Києві, на Малій Житомирській (як спускатися від Михайлівської площі до Майдану)", - йдеться у повідомленні Гороховського.

Як повідомляв УНІАН, у Києві після реконструкції відновлять роботу кінотеатру "Зоряний", де раніше розташовувався штаб "Партії регіонів".