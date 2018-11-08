У Києві відновлять роботу кінотеатру "Зоряний", який раніше був штабом "Партії регіонів"
08:46, 08 листопада 2018Суспільство
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Також передбачена реконструкція фонтану, розташованого біля кінотеатру, для створення привабливої публічної зони.
Раніше в будівлі цього кінотеатру розташовувався штаб Партії регіонів / фото kievvlast.com.ua
У Києві після реконструкції відновлять роботу кінотеатру "Зоряний", де раніше розташовувався штаб "Партії регіонів".
Про це повідомили в прес-службі Печерської районної держадміністрації.
"Після реконструкції "Зоряного", кінотеатр буде оснащений 4 сучасними кінозалами. Крім того, в Центрі будуть проводитися різні культурно-мистецькі заходи, фестивалі та майстер-класи орієнтовані на популяризацію кінематографа", - йдеться в повідомленні.
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Також передбачена реконструкція фонтану, розташованого біля кінотеатру, для створення привабливої публічної зони.
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