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У Києві відновлять роботу кінотеатру "Зоряний", який раніше був штабом "Партії регіонів"

08:46, 08 листопада 2018
Суспільство
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Раніше в будівлі цього кінотеатру розташовувався штаб Партії регіонів / фото kievvlast.com.ua

Про це повідомили в прес-службі Печерської районної держадміністрації.

"Після реконструкції "Зоряного", кінотеатр буде оснащений 4 сучасними кінозалами. Крім того, в Центрі будуть проводитися різні культурно-мистецькі заходи, фестивалі та майстер-класи орієнтовані на популяризацію кінематографа", - йдеться в повідомленні.

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Також передбачена реконструкція фонтану, розташованого біля кінотеатру, для створення привабливої публічної зони.

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Теги: #Киев#кінотеатр