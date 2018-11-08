У Києві відновлять роботу кінотеатру "Зоряний", який раніше був штабом "Партії регіонів"

Також передбачена реконструкція фонтану, розташованого біля кінотеатру, для створення привабливої публічної зони.

У Києві після реконструкції відновлять роботу кінотеатру "Зоряний", де раніше розташовувався штаб "Партії регіонів".

Про це повідомили в прес-службі Печерської районної держадміністрації.

"Після реконструкції "Зоряного", кінотеатр буде оснащений 4 сучасними кінозалами. Крім того, в Центрі будуть проводитися різні культурно-мистецькі заходи, фестивалі та майстер-класи орієнтовані на популяризацію кінематографа", - йдеться в повідомленні.

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Також передбачена реконструкція фонтану, розташованого біля кінотеатру, для створення привабливої публічної зони.