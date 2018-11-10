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США відклали санкції щодо одного російського олігарха

13:44, 10 листопада 2018
Політика
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Олег Дерипаска / фото REUTERS

Про це повідомляється на сайті відомства.

Спочатку Мінфін США дав російському олігарху час до 12 грудня, щоб скоротити свої частки в трьох компаніях.

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Тепер ж заявили, що перенесли цей термін до 7 січня 2019 року. У Мінфіні відзначили, що це рішення продовжує для американських інвесторів термін закриття контрактів і операцій з акціями російських компаній, що потрапили під американські санкції.

8 листопада США розширили санкції проти Росії через її агресію в Україні. Під удар, зокрема, потрапили 3 особи та 9 підприємств з РФ, які підтримують спроби Росії інтегрувати Кримський регіон України за допомогою приватних інвестицій і проектів. А також санкції стосуватимуться тих, хто здійснив серйозні порушення прав людини.

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Теги: #санкції США проти Росії#Олег Дерипаска