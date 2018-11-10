США відклали санкції щодо одного російського олігарха

Перенесли цей термін до 7 січня 2019 року.

Міністерство фінансів США відклали санкції проти наближеного до Путіна олігарха Олега Дерипаски.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Спочатку Мінфін США дав російському олігарху час до 12 грудня, щоб скоротити свої частки в трьох компаніях.

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Тепер ж заявили, що перенесли цей термін до 7 січня 2019 року. У Мінфіні відзначили, що це рішення продовжує для американських інвесторів термін закриття контрактів і операцій з акціями російських компаній, що потрапили під американські санкції.

8 листопада США розширили санкції проти Росії через її агресію в Україні. Під удар, зокрема, потрапили 3 особи та 9 підприємств з РФ, які підтримують спроби Росії інтегрувати Кримський регіон України за допомогою приватних інвестицій і проектів. А також санкції стосуватимуться тих, хто здійснив серйозні порушення прав людини.