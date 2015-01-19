Цикл смертоносного насильства на Донбасі не може продовжуватися - ОБСЄ

Про це йдеться у заяві голови ОБСЄ, першого віце-прем’єр-міністра, міністра закордонних справ Сербії Івіци Дачича щодо загострення ситуації у зоні проведення АТО, зокрема в аеропорту Донецька, пише Українська правда.

Як зазначено у повідомленні, Дачич різко засудив застосування сили та закликав усі сторони в Україні використовувати максимальну стриманість і працювати в напрямку досягнення сталого припинення вогню.

"Усі сторони мають утримуватися від войовничості, залякування та провокаційних дій", - заявив головуючий в ОБСЄ.

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При цьому Дачич закликав усі сторони конфлікту "негайно покласти свої зусилля на деескалацію напруженості, дотримуватися припинення вогню і активно взаємодіяти з ОБСЄ щодо досягнення повного здійснення Мінських домовленостей".

"Усі суперечливі питання мають бути вирішені контактною Тристоронньою групою не на полі битви", - додав Дачич.

При цьому він закликав усі сторони конфлікту "поважати безпеку спостерігачів місії ОБСЄ".