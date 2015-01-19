Аваков заявив про створення патрульної служби, ДАІ та МРЕВ будуть ліквідовані
Міністерство внутрішніх справ починає створювати нову патрульну службу замість ДАІ, охочі працювати в патрульній поліції Києва уже можуть подавати заявки.
Про це повідомив голова МВС Арсен Аваков у Facebook.
Він нагадав, що патрульна поліція візьме на себе частину функцій Державтоінспекції, яку ліквідують, так само замість МРЕВ "буде нова система".
Претендентів на службу в патрульній поліції столиці відбиратимуть на конкурсній основі із 19 січня до 6 лютого 2015 року.
"Конкурсний відбір, навчання, тести і в переддень літа матимемо в Києві нову патрульну поліцію", - написав Аваков.
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Вимоги до кандидатів: вік від 21 до 35 років, повна загальна середня або вища освіта, наявність посвідчення водія категорії В, відсутність судимості, вільне володіння українською мовою.
Аваков також додав: "ДАІ буде ліквідовано. Частина їх функцій візьме на себе патрульна поліція. МРЕВ в їх нинішньому вигляді буде ліквідовано - буде нова система".
Як повідомляв УНІАН, ліквідація ДАІ передбачена концепцією і стратегією реформування МВС, а також коаліційною угодою.
24 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у Києві навесні 2015 року замість ДАІ буде створено патрульну поліцейську службу, набір людей на навчання починається 20 січня 2015 року.
«Невдовзі в Києві ДАІ не буде. Буде нова поліцейська патрульна служба. З новими підходами, правилами, новими людьми», - написав він.
Після Києва такі служби будуть створені по всій Україні.